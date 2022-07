Newcastle | sulle tracce di Kalimuendo

(Di martedì 19 luglio 2022) Come riporta Media Foot,sarebbe in procinto di andarsene dal PSG . Su di lui è presente il forte interesse del....

Pubblicità

SciabolataFFP : Sulle sue tracce pare ci siano già club come Liverpool, Newcastle, Barcellona e PSG, ma sicuramente la lista di clu… -

L'interesse manifestato dalla Roma per Luis Muriel e dalper Duvan Zapata hanno messo sull'attenti i nerazzurri che si sono da tempo messitracce di Andrea Pinamonti , di proprietà ...... e Tomori 1.84, sono una coppia veloce, che nell'anticipo hanno una forza impressionante, ma... salvo poi lasciarlo perchè non disposti a versare al Lille le cifre offerte dal. Tornando ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...I Magpies preparano l'offerta per il centravanti dell'Inter, mentre i bianconeri lavorano al difficile colpo dalla Lazio ...