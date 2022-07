Mondiali di Atletica, eroico Tamberi a un passo dalla medaglia (Di martedì 19 luglio 2022) Nonostante i problemi fisici il capitano della spedizione azzurra sfiora il bronzo Season best per Gianmarco Tamberi, a poco dalla medaglia di bronzo. Nella notte, il saltatore in alto in gara ai Mondiali di Eugene ha sfiorato il sogno e l’impresa. Il marchigiano, campione olimpico della disciplina è arrivato in Oregon con una condizione fisica precaria. Tamberi ha comunque fatto e dato il massimo. L’oro è finito al collo dell’amico Mutaz Essa Barshim (campione del mondo per la terza volta dopo i successi di Londra 2017 e Doha 2019), con una sequenza priva di errori fino a 2,37. L’argento è andato al coreano Sanghyeok Woo, salito fino ai 2,35 del record nazionale. La medaglia di bronzo sfuggita a Tamberi va invece all’ucraino Andriy Protsenko. Davanti all’azzurro per ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 luglio 2022) Nonostante i problemi fisici il capitano della spedizione azzurra sfiora il bronzo Season best per Gianmarco, a pocodi bronzo. Nella notte, il saltatore in alto in gara aidi Eugene ha sfiorato il sogno e l’impresa. Il marchigiano, campione olimpico della disciplina è arrivato in Oregon con una condizione fisica precaria.ha comunque fatto e dato il massimo. L’oro è finito al collo dell’amico Mutaz Essa Barshim (campione del mondo per la terza volta dopo i successi di Londra 2017 e Doha 2019), con una sequenza priva di errori fino a 2,37. L’argento è andato al coreano Sanghyeok Woo, salito fino ai 2,35 del record nazionale. Ladi bronzo sfuggita ava invece all’ucraino Andriy Protsenko. Davanti all’azzurro per ...

