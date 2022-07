Milan pronto all’affondo per De Ketelaere: le cifre e i dettagli! (Di martedì 19 luglio 2022) Il Milan programma quello che sarà il futuro e la rosa che verrà guidata da Stefano Pioli cercando di difendere il titolo così strenuamente conquistato quest’anno. Proverà a farlo trattenendo i migliori elementi che hanno condotto i rossoneri al diciannovesimo scudetto, Leao su tutti, in più regalando innesti di qualità al tecnico ex Lazio e Inter tra le altre. De Ketelaere Calciomercato MilanSecondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il Milan ha in programma per domani un viaggio in Belgio per incontrare il Brugge per De Ketelaere. Il meeting però, non avrà l’obiettivo di tornare immediatamente in Italia con il giocatore, ma di capire concretamente se c’è possibilità di chiudere l’operazione. I rossoneri sono pronti ad offrire 32 milioni di euro (bonus compresi) ma non hanno nessuna intenzione ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 luglio 2022) Ilprogramma quello che sarà il futuro e la rosa che verrà guidata da Stefano Pioli cercando di difendere il titolo così strenuamente conquistato quest’anno. Proverà a farlo trattenendo i migliori elementi che hanno condotto i rossoneri al diciannovesimo scudetto, Leao su tutti, in più regalando innesti di qualità al tecnico ex Lazio e Inter tra le altre. DeCalciomercatoSecondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, ilha in programma per domani un viaggio in Belgio per incontrare il Brugge per De. Il meeting però, non avrà l’obiettivo di tornare immediatamente in Italia con il giocatore, ma di capire concretamente se c’è possibilità di chiudere l’operazione. I rossoneri sono pronti ad offrire 32 milioni di euro (bonus compresi) ma non hanno nessuna intenzione ...

