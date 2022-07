LIVE – Torino-Mlada Boleslav 0-0, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di martedì 19 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Torino-Mlada Boleslav, amichevole precampionato 2022. Dopo la sconfitta nello scorso test contro l’Eintracht Francoforte, i granata affronteranno la formazione ceca per cercare di tornare a sorridere e riportare serenità in vista dell’inizio della prossima stagione. Appuntamento oggi, martedì 19 luglio, alle ore 18. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Torino-Mlada Boleslav 0-0 1? – Partiti. Al via il match tra Torino e Mlada Boleslav. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Latestuale di. Dopo la sconfitta nello scorso test contro l’Eintracht Francoforte, i granata affronteranno la formazione ceca per cercare di tornare a sorridere e riportare serenità in vista dell’inizio della prossima stagione. Appuntamento oggi, martedì 19 luglio, alle ore 18. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA0-0 1? – Partiti. Al via il match tra. SportFace.

Pubblicità

heartbreakgvrI : mi aiuti a trovare un parterre per Torino ti prego — oh ma la lezione non la imparate?? - singthobi : che farai in questi giorni? — torno a torino e faccio un po' di musica ?? - infoitsport : LIVE TMW - Il Torino ha accettato la maxi offerta Juve per Bremer. Che ha salutato i compagni - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Accordo raggiunto tra la Juventus e il Torino per Bremer. Incontro in corso tra il club bianconero e il g… - _IfICouldFly92_ : Mancano esattamente 7 giorni al concerto di Harry a Torino e io ho il terrore perché la prima volta che lo vedo in… -