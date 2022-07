“L’ho delusa”: Elodie, a cuore aperto, lo ammette per la prima volta (Di martedì 19 luglio 2022) Elodie dichiara per la prima volta la verità sul rapporto con una persona importante della sua vita, le sue parole in una recente intervista. Si continua a parlare di lei perché sicuramente Elodie sta vivendo un periodo d’oro. L’ex allieva di Amici continua a collezionare una valanga di successi e lanciando hit che saltano da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 19 luglio 2022)dichiara per lala verità sul rapporto con una persona importante della sua vita, le sue parole in una recente intervista. Si continua a parlare di lei perché sicuramentesta vivendo un periodo d’oro. L’ex allieva di Amici continua a collezionare una valanga di successi e lanciando hit che saltano da L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Pubblicità

zazoomblog : Emma Marrone ed Elodie ai ferri corti: “L’ho delusa”. I motivi del litigio - #Marrone #Elodie #ferri #corti: #“L’h… - infoitcultura : Elodie e il rapporto con Emma: L'ho delusa, avevo un modo di vedere le cose diverso dal suo - infoitcultura : Elodie ed Emma Marrone, tutta la verità sul rapporto: «L'ho delusa» - infoitcultura : “L’ho delusa”. Elodie ed Emma, il motivo della rottura svelato dopo anni - kebabbb1234 : sarà per sempre ti voglio bene e mai ti amo perché lei non mi si piglierà mai anche se ci sono da sempre e non l'h… -