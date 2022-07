Lascia la moglie per la rifugiata ucraina | «Non abbiamo più soldi | mi inseguono i paparazzi e ho perso il lavoro»

Leggi su blog.libero

(Di martedì 19 luglio 2022) Lei ha raccontato che è stato un colpo di fulmine, lui dopo dieci giorni le ha promesso amore eterno: «Sono innamorato, sono certo di voler passare il resto della mia esistenza con lei». In soli dieci giorni la vita di Sofia Karkadym è cambiata completamente. Dain Inghilterra a compagna di Tony Garnett, l’uomo che l’ha ospitata e per la quale hato lae i figli. Era inizio maggio, dopo due mesi la loro storia d’amore è messa a dura prova dai problemi economici: «Non, sopravviviamo con niente», afferma Garnett. Il motivo? Troppa celebrità, che ha influito sull’andamento del suo. Sofia e Tony sono diventate due piccole celebrità in Gran Bretagna, lei ha oltre settemila seguaci sui social e lui cinquemila. «Avevo ...