La mossa del ronzino. Tabacci “iscrive” Draghi alla sinistra: «Al voto con lui a guida dei progressisti» (Di martedì 19 luglio 2022) Finalmente uno che vien fuori allo scoperto. Meglio lui, cioè Bruno Tabacci, di tanti sepolcri imbiancati che si riempiono la bocca con parole come “democrazia“, “bipolarismo“, “volontà popolare” per poi tifare per lo stallo a maggior gloria delle soluzioni tecniche. Tabacci no. Fosse per lui, come ha raccontato in un’intervista alla Stampa, il premier Draghi andrebbe messo in campo sin da ora affidandogli la guida dello schieramento progressista. Ma lasciamo parlare il sottosegretario. «Se si andasse a votare – argomenta -, il centrosinistra dovrebbe presentarsi con una largacoalizione dichiarando fin da subito che, se vincesse, l’unico premier possibile sarebbe Mario Draghi». Viva la sincerità. Tabacci intervistato dalla Stampa E, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022) Finalmente uno che vien fuori allo scoperto. Meglio lui, cioè Bruno, di tanti sepolcri imbiancati che si riempiono la bocca con parole come “democrazia“, “bipolarismo“, “volontà popolare” per poi tifare per lo stallo a maggior gloria delle soluzioni tecniche.no. Fosse per lui, come ha raccontato in un’intervistaStampa, il premierandrebbe messo in campo sin da ora affidandogli ladello schieramento progressista. Ma lasciamo parlare il sottosegretario. «Se si andasse a votare – argomenta -, il centrodovrebbe presentarsi con una largacoalizione dichiarando fin da subito che, se vincesse, l’unico premier possibile sarebbe Mario». Viva la sincerità.intervistato dStampa E, ...

