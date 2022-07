La lectio di Spalletti | imparate a stare zitti

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 luglio 2022) Quest’anno, per soddisfare la mia consueta e intima misantropia medio borghese cui d’estate posso dar sfogo, ho optato per il ragusano. Vivere qualche settimana su un colle isolato a qualche decina di chilometri dal canale di Sicilia – e ad altrettanti, o forse meno, dal luogo natio di un meraviglioso uomo del sud, per scelta e non per caso, come Gesualdo Bufalino – è il privilegio cui ogni europeo del nord dedica almeno parte del proprio lavoro invernale. L’isola della luce e del lutto, come scrisse la penna di Comiso, è per molti versi il meglio del sud del continente – assai poco ciarliero, parsimonioso in pensieri e parole, immobile sotto la canicola che domina, tra chilometri quadrati di pomodori e mucche che solo una manciata di uomini e donne coraggiosi possono curare. La Sicilia è il sud per chi lo sceglie, non per chi volgarmente ci capita: è un luogo deputato a raccontare la ...