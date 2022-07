Jennifer Lopez, perché ha voluto sposare “in fretta” Ben Affleck (Di martedì 19 luglio 2022) La storia tra Jennifer Lopez e Ben Affleck fa di certo sognare chiunque, soprattutto per il salto nel passato che hanno fatto, recuperando un amore che non aveva visto realmente la fine; dopo le nozze, però, che si sono tenute con pochissimo preavviso lo scorso 16 luglio, arrivano le prime ipotesi sul reale motivo dietro il matrimonio “lampo” tra i due innamorati. Jennifer Lopez, il motivo dietro il matrimonio “lampo” Essere una delle coppie più amate nel mondo dello showbiz comporta anche il fatto di trovarsi continuamente al centro di ipotesi e presunte voci. Questo è il caso di Jennifer Lopez e Ben Affleck, che il 16 luglio si sono sposati a Las Vegas e sono apparsi bellissimi e soprattutto molto felici in un giorno così importante, ma i primi ... Leggi su dilei (Di martedì 19 luglio 2022) La storia trae Benfa di certo sognare chiunque, soprattutto per il salto nel passato che hanno fatto, recuperando un amore che non aveva visto realmente la fine; dopo le nozze, però, che si sono tenute con pochissimo preavviso lo scorso 16 luglio, arrivano le prime ipotesi sul reale motivo dietro il matrimonio “lampo” tra i due innamorati., il motivo dietro il matrimonio “lampo” Essere una delle coppie più amate nel mondo dello showbiz comporta anche il fatto di trovarsi continuamente al centro di ipotesi e presunte voci. Questo è il caso die Ben, che il 16 luglio si sono sposati a Las Vegas e sono apparsi bellissimi e soprattutto molto felici in un giorno così importante, ma i primi ...

