Incendio sul Carso, chiuse autostrada A4 e ferrovia. Trenitalia: 'Scalo di Trieste inaccessibile'. Rogo anche a Bolzano (Di martedì 19 luglio 2022) I Vigili del fuoco del comando di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili per un vasto Incendio nella zona del Carso. Le fiamme stanno interessando anche l'area adiacente il casello autostradale del Lisert che potrebbe essere evacuato. Autovie Venete ha predisposto la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. È stata introdotta l'uscita obbligatoria a Redipuglia e imposto il divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina. Per fronteggiare l'Incendio è stato richiesto anche l'intervento dei candair. Trenitalia informa che a causa ...

PavliukArkhyp : RT @FabioGentile7: Incendio in corso sul #carso isontino e triestino. Qui in località #Sablici . Il traffico ferroviario da e per #Trieste… - Sinoforseboh2 : Vasto incendio a Massarosa: sul posto anche i Vigili del Fuoco di Pisa e di tutta la Toscana... - PavliukArkhyp : RT @Gazzettino: Vasto #incendio sul #Carso, fiamme fino a Lisert, chiusa l'autostrada Foto - PavliukArkhyp : RT @ilgoriziano: L'incendio sul #Carso sloveno visibile dallo spazio, ancora focolai accesi. #ilgoriziano ?? Hai qualche segnalazione? Ragg… - Gazzettino : Vasto #incendio sul #Carso, fiamme fino a Lisert, chiusa l'autostrada Foto -