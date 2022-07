Incendio sul Carso | chiusa l' autostrada A4 e la ferrovia

(Di martedì 19 luglio 2022) I Vigili del fuoco del comando di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili per un vastonella zona del. Le fiamme stanno interessando anche l'area ...

Pubblicità

mickycaruso : RT @RaiNews: Emergenza alle porte di #Trieste - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio sul Carso, fiamme vicino all'autostrada. Treni fermi tra Trieste e Monfalcone - RaiNews : Emergenza alle porte di #Trieste - EmiliaUA : Siamo destinati all'estinzione: #incendie #incendioCarso - socialmiliac : Vasto #incendio sul #Carso, fiamme fino a Lisert, chiusa l'autostrada e la linea ferroviaria. #Trieste isolata… -

'Sta bene' FiammeCarso: chiusa A4 e ferrovia Vigili del fuoco del comando di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili per un vastonella zona del Carso. ...Per fronteggiare l'è stato richiesto anche l'intervento dei canadair. Autovie Venete ha successivamente disposto la chiusura anche del tratto della A4 tra la barriera di Trieste - Lisert e ...(ANSA) - TRIESTE, 19 LUG - I Vigili del fuoco del comando di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili per un ...Allarme incendio nella zona del Carso, al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, dove a causa delle fiamme è stato chiuso il casello autostradale di Lisert del'A4 che ...