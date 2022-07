Incendi di vegetazione tra Gorizia e Trieste. Video Vigili del Fuoco (Di martedì 19 luglio 2022) Vigili del Fuoco in azione martedì 19 luglio tra le province di Gorizia e Trieste in contrasto agli Incendi boschivi con squadre a terra, Canadair e un elicottero. Attivi tre fronti di fiamma a Medeazza (TS), Devetachi e Sablici (GO). Le immagini dell’intervento Leggi su udine20 (Di martedì 19 luglio 2022)delin azione martedì 19 luglio tra le province diin contrasto agliboschivi con squadre a terra, Canadair e un elicottero. Attivi tre fronti di fiamma a Medeazza (TS), Devetachi e Sablici (GO). Le immagini dell’intervento

Pubblicità

euronewsit : Fuori controllo in tutta Europa gli incendi boschivi. In Francia distrutti 15.000 ettari di vegetazione e evacuate… - CarloCalenda : Queste robe le diceva la Raggi. Il complotto degli incendi. Ci sarà anche il caso di piromani, ma c’è un grave prob… - GiuliaTonel : Disperazione sul #Carso triestino, isontino e sloveno. Fino a Grado pazzesco odore di bruciato e si vedono nubi di… - RassegnaZampa : #Incendi in #Francia, bruciano i boschi nella regione della Gironda: già divorati 15mila ettari di vegetazione – Vi… - dario74x : RT @euronewsit: Fuori controllo in tutta Europa gli incendi boschivi. In Francia distrutti 15.000 ettari di vegetazione e evacuate oltre 30… -