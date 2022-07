Il Tottenham tra i cinque Premier League desiderosi di rivaleggiare con il West Ham per Jesse Lingard (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 21:42:18 Ecco quanto riportato poco fa: Di Ben Browning Pubblicato: 19 luglio 2022 20:42Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2022 20:54 Il Tottenham è tra le squadre che stanno monitorando la situazione del free agent Jesse Lingard mentre il West Ham cerca di concludere un accordo per il loro ex prestito, secondo i rapporti. Lingard è un free agent dopo la sua partenza dal Manchester United quest’estate e ha attirato un notevole interesse da parte di molti club in patria e all’estero. Il centrocampista 29enne ha ricevuto offerte dalla MLS e dall’Arabia Saudita, ma non ha ancora deciso il suo futuro e sarà corteggiato da diverse squadre della massima serie prima di prendere la sua decisione. LONDRA, INGHILTERRA – 23 APRILE: Jesse Lingard di Man Utd ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 21:42:18 Ecco quanto riportato poco fa: Di Ben Browning Pubblicato: 19 luglio 2022 20:42Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2022 20:54 Ilè tra le squadre che stanno monitorando la situazione del free agentmentre ilHam cerca di concludere un accordo per il loro ex prestito, secondo i rapporti.è un free agent dopo la sua partenza dal Manchester United quest’estate e ha attirato un notevole interesse da parte di molti club in patria e all’estero. Il centrocampista 29enne ha ricevuto offerte dalla MLS e dall’Arabia Saudita, ma non ha ancora deciso il suo futuro e sarà corteggiato da diverse squadre della massima serie prima di prendere la sua decisione. LONDRA, INGHILTERRA – 23 APRILE:di Man Utd ...

Pubblicità

Glongari : Nuovi contatti previsti per la prossima settimana tra #Milan e #Tottenham per capire i costi eventuali di #Tanganga… - OnolyH : @giuliamangano1 Ah boh,magari lo offri a tutta la Premier, una tra UTD Liverpool City Chelsea Tottenham magari lo p… - cerenidioleo : Per #Tanganga il #Milan ha ricevuto feedback positivi dal #Tottenham. Come per #DeKetelaere anche per #Tanganga il… - OpenGDB : Dovesse Kimpembè passare al Chelsea, in cerca di un difensore titolare tra quelle che possono spendere +50M, rimang… - cleanick : a margine zhang nemico n1 di sempre se potessi esaudire un solo desiderio direi senza esitare la sua morte ma la ju… -