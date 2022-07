Il Napoli in Champions avrà un commentatore d’eccellenza | il ‘pocho’ Lavezzi

(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEl Pochosi unirà alla squadra di giornalisti ed esperti Prime Video per la stagione 2022-23 della UEFALeague. Lo ha annunciato Marco Foroni, head of Sport, Prime Video Italia, durante il Prime Video Presents 2022 che si è svolto oggi a Roma. L’ex calciatore argentino Ezequiel Iván, il secondo più amato dai tifosi deldopo Maradona e finalista della Coppa del Mondo 2014 commenterà le partite deldi UefaLeague in esclusiva in Italia su Prime Video. Tra le novità della rosa dei commentatori anche il due volte vincitore dellaLeague e campione della Coppa del Mondo 2006 Alessandro Nesta e l’ex compagno di squadra Massimo Oddo, anche lui vincitore di una ...

