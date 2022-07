IL MATTINO – Kepa e Navas i sogni di Spalletti | gli ostacoli per il Napoli

(Di martedì 19 luglio 2022) Ilè alla ricerca di un secondo portiere che possa alternarsi ad Alex Meret. Lo ha detto chiaramente anche Cristiano Giuntoli in conferenza stampa. Lo stessochiede un portiere di livello, poiché ildeve giocare anche la Champions League. Ed allora si lavora a nomi di alto profilo, ma la difficoltà in questo caso è sempre legata all’ingaggio.piacciono molto al, ma in mezzo ci sono le richieste economiche dei giocatori che piacciono molto meno ad Aurelio De Laurentiis.: alsolo in un caso Ilfa sapere che i due giocatori vengono monitorati dal club azzurro, ma che allo stesso tempo ci sono difficoltà. Ecco quanto scritto da quotidiano partenopeo: ...

Ecco, quindi, i nomi stellari: da(è uno che incanta, ma guadagna 150mila euro a settimana e in Premier fa la riserva a Mendy) a Navas. Tutti inavvicinabili per stipendio e modalità di ingaggio. ...Nell'edizione odierna de Ilsi parla dell'interessamento del Napoli perArrizabalaga. Sembrerebbe complicarsi la pista che porta al portiere spagnolo dato che il Chelsea non solo non sembra così intenzionato a ... Napoli, per la porta spunta Kepa: Deulofeu, l'Udinese accetta 16 mln Il Napoli starebbe sondando il mercato alla ricerca di un portiere: il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli sarebbe su due diversi profili ...Luciano Spalletti spinge per avere un portiere di grande livello, un uomo in grado di ben figurare anche in Champions.