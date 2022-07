Pubblicità

ItaliaViva : 'Il #M5S ha provocato una crisi grave e irresponsabile nei confronti del Paese che rischia di farci perdere un prem… - raffaellapaita : “Il M5S ha provocato una crisi grave e irresponsabile nei confronti del Paese che rischia di farci perdere un premi… - ilfoglio_it : Il M5s in tilt e rischia un'altra scissione, questa volta verso il gruppo misto. 'Draghi ci risponda sui nostri 9 p… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il M5S rischia un’altra scissione - ilpost : Il M5S rischia un’altra scissione -

...dopo l'avvio della crisi provocata dal non voto di fiducia al Senato sul dl aiuti da parte die ... In questo contesto, la crisi politicadi ripercuotersi pesantemente su quella economica. ...La riforma pensionidi diventare un nodo sempre più difficile da sciogliere. E quando le cose si fanno ... Secondo gli esperti, anche senzaal governo, la riforma pensioni procederebbe sui ...Una minoranza di parlamentari molto convinta del sostegno al governo Draghi potrebbe uscire dal partito se domani non si voterà la fiducia ...La senatrice grillina sarebbe il vero "falco" del Movimento appoggiando in tutto e per tutto Conte: ecco cosa c'è dietro e qual è il quadro fatto dall'ex europarlamentare Dino Giarrusso ...