Europei, delusione per le azzurre: niente quarti di finale (Di martedì 19 luglio 2022) Fatale la sconfitta contro il Belgio per 1 a 0 L'obiettivo minimo, agli Europei di Calcio Femminile, doveva essere per le azzurre di Milena Bertolini i quarti di finale. Così non è stato: fatale, infatti, la sconfitta di ieri sera, 18 luglio contro il Belgio. Nel torneo poi c'è stato il pesante k.o contro la Francia e il pareggio contro l'Islanda. "Abbiamo perso una partita che non abbiamo meritato di perdere – ha commentato con amarezza la Ct Bertolini – Questa sera le ragazze quello che avevano hanno dato. Quello che è mancato forse è la tranquillità, ma stasera le ragazze hanno giocato e hanno fatto bene. È stata un'esperienza per noi importante che ci farà crescere e ci farà diventare più forti. Voltiamo pagina cercando di non ripetere gli errori, analizzando le cose negative e facendo tesoro di quelle ...

