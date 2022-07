Draghi stamane al Quirinale (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato stamane al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella. . 19 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mariosi è recatoalper incontrare il presidente Mattarella. . 19 luglio 2022

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi stamane al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella #ANSA - _luigicontu : #draghi stamane a colloquio al #Quirinale #crisidigoverno @Agenzia_Ansa - LuisaRagni : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Draghi stamane al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella #ANSA - francescortn : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Draghi stamane al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella #ANSA - MandronePeppe : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Draghi stamane al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella #ANSA -