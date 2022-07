Covid oggi Lazio | 10 219 contagi e 9 morti A Roma 4 360 nuovi casi

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.219 ida Coronavirus, 19 luglio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.466 tamponi molecolari e 43.519 antigenici con un tasso di positività al 20,8%. I ricoverati sono 1.059, 16 in più da ieri, 71 le terapie intensive occupate e 5.478 i guariti da ieri. Icittà sono a quota 4.360. “Inelsono in frenata: si registrano -3.000rispetto a martedì della scorsa settimana” riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano. Nel dettaglio, ecco i numeri ...

... ad, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.401.917. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 468.370 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da...Tornano alti i numeri sui contaginelle ultime 24 ore in Puglia. Ma ci sono almeno due notizie buone: il numero complessivo dei ... Nel bollettino di, martedì 19 luglio, sono registrati 38mila ... Covid, le notizie di oggi. Oms: autunno e inverno saranno "impegnativi". LIVE Milano, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Al mare o in montagna, purché all'aperto. Escursioni e passeggiate sulla battigia in località meno ...Aumento di oltre due punti percentuale in sole 24 ore. Calano invece i posti letto occupati in terapia intensiva ...