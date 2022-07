Come conservare ed utilizzare bene i farmaci in estate (Di martedì 19 luglio 2022) Grande caldo, tassi di umidità alle stelle, sole che campeggia inflessibile nel cielo. Queste condizioni incidono pesantemente sul nostro benessere, specie se già non siamo in gran forma. Per chi segue trattamenti con farmaci, in ogni caso, appare fondamentale evitare di sospendere autonomamente le cure prescritte dal medico, continuando ad assumere le terapie. Ma c’è un elemento che spesso si sottovaluta e che va considerato: le condizioni ambientali possono influire sulla corretta conservazione dei farmaci, con evidenti ripercussioni sui potenziali effetti delle cure. Per questo è importante tenere presente qualche semplice consiglio per limitare questo rischio. Non basta la data di scadenza conservare in luogo fresco ed asciutto. In termini generali questa è la norma che si rilancia quando si parla di medicinali in ... Leggi su dilei (Di martedì 19 luglio 2022) Grande caldo, tassi di umidità alle stelle, sole che campeggia inflessibile nel cielo. Queste condizioni incidono pesantemente sul nostrossere, specie se già non siamo in gran forma. Per chi segue trattamenti con, in ogni caso, appare fondamentale evitare di sospendere autonomamente le cure prescritte dal medico, continuando ad assumere le terapie. Ma c’è un elemento che spesso si sottovaluta e che va considerato: le condizioni ambientali possono influire sulla corretta conservazione dei, con evidenti ripercussioni sui potenziali effetti delle cure. Per questo è importante tenere presente qualche semplice consiglio per limitare questo rischio. Non basta la data di scadenzain luogo fresco ed asciutto. In termini generali questa è la norma che si rilancia quando si parla di medicinali in ...

