Chevrolet - Blazer EV | la prima SS a batteria della storia

(Di martedì 19 luglio 2022) Lapresenta laEV, la sua nuova proposta nel segmento delle Suv elettriche che debutterà sul mercato nel corso del 2023. Nonostante la denominazione, non c'è nessun legame con l'attualee la GM ha già dato una stima dei prezzi di listino: il modello d'ingresso gamma dovrebbe costare 44.995 dollari, mentre la sportiva SS (laelettrica nellacon questa sigla) dovrebbe spingersi fino a 65.995 dollari. Sarà un modello cruciale per raggiungere gli ambiziosi obiettiviGM, che vuole superare la Tesla già entro i prossimi tre anni. Suv sportiva con un nome importante. La GM ha puntato sul design accattivante per rendere laEV una valida alternativa in un segmento che si è rapidamente popolato. Il frontale con i Led a tutta ...

D'altro canto, Barra ha ricordato come la General Motors abbia intenzione di dotarsi di una gamma di 30 veicoli elettrici entro il 2025, a partire dalla nuova EV.