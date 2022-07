Caso Bakayoko, l’assessore alla sicurezza difende la polizia (Di martedì 19 luglio 2022) l’assessore alla sicurezza della regione Lombardia difende i poliziotti che hanno fermato Bakayoko: «Facevano il loro lavoro» Continua a far parlare il fermo e la perquisizione di Bakayoko. l’assessore alla sicurezza della regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha così commentato e difeso l’operato delle forze dell’ordine. «Li ringrazio a seguito di una rissa con sparatoria avvenuta nella notte in Corso Como, hanno proceduto al controllo di un’auto sospetta, in base alle descrizioni ricevute dei responsabili della rissa, e del suo guidatore. Il sindaco, come al solito, fa il ‘pesce in barile’ e anziché schierarsi dalla parte dei poliziotti, che hanno semplicemente fatto il loro dovere, dice di non voler ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022)della regione Lombardiai poliziotti che hanno fermato: «Facevano il loro lavoro» Continua a far parlare il fermo e la perquisizione didella regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha così commentato e difeso l’operato delle forze dell’ordine. «Li ringrazio a seguito di una rissa con sparatoria avvenuta nella notte in Corso Como, hanno proceduto al controllo di un’auto sospetta, in base alle descrizioni ricevute dei responsabili della rissa, e del suo guidatore. Il sindaco, come al solito, fa il ‘pesce in barile’ e anziché schierarsi dparte dei poliziotti, che hanno semplicemente fatto il loro dovere, dice di non voler ...

