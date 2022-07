Can Yaman re di Roma: l’ultima decisione è davvero incredibile (Di martedì 19 luglio 2022) . Il modello e attore turco è di fronte ad una scelta molto importante per il suo futuro Oltre a ricoprire un ruolo importante sul piccolo schermo, l’ex di Diletta Leotta è pronto a diventare anche imprenditore in Italia, con l’apertura di un ristorante di carne L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 luglio 2022) . Il modello e attore turco è di fronte ad una scelta molto importante per il suo futuro Oltre a ricoprire un ruolo importante sul piccolo schermo, l’ex di Diletta Leotta è pronto a diventare anche imprenditore in Italia, con l’apertura di un ristorante di carne L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

CapezzutoF : RT @ANTONIE00297505: Buongiorno mondo e buona giornata a tutti ??Al nostro King mando tanti bacini virtuali Sempre all'insegna di Can Yaman… - NDarghahi : RT @ANTONIE00297505: Buongiorno mondo e buona giornata a tutti ??Al nostro King mando tanti bacini virtuali Sempre all'insegna di Can Yaman… - Angela31812403 : Con #CanYaman si può solo parlare di miglioramento. Se cambiare significa arricchirsi di nuove esperienze,nuove cul… - BBarbar84780859 : RT @ANTONIE00297505: Buongiorno mondo e buona giornata a tutti ??Al nostro King mando tanti bacini virtuali Sempre all'insegna di Can Yaman… - Kotu_kral_yaman : E questo, mio caro Can, arreca un enorme fastidio poiché è più facile sparare sentenze che ammettere i propri limit… -