Caldo record in Italia e in Europa | picchi oltre i 40Â° | oggi e domani bollino rosso in nove città

Caldo record in Italia (e in Europa), picchi oltre i 40°: oggi e domani bollino rosso in nove città (Di martedì 19 luglio 2022) Il Caldo record continua a colpire l' Europa e l' Italia non farà eccezione. Temperature mai viste prima, incendi fuori controllo e tante, troppe vittime. Succede questo, nell'estate più ... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022) Ilcontinua a colpire l'e l'non farà eccezione. Temperature mai viste prima, incendi fuori controllo e tante, troppe vittime. Succede questo, nell'estate più ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Diversi record storici di temperatura sono stati battuti oggi in Francia: da Brest a Biscarrosse, passando per Nant… - MediasetTgcom24 : Caldo record, settimana rovente: mercoledì in Italia 9 città da bollino rosso #caldo #italia - RaiNews : #Caldo record in #Francia. Il #MétéoFranceInstitute prevede che 'in alcune zone del sud-ovest si potrebbero raggiun… - greenkiesta_lk : RT @FabriFasanella: Le alte temperature e l’assenza di piogge hanno lasciato in eredità una superficie boschiva poco umida e un terreno asc… - greenkiesta_lk : L’Europa sta bruciando a una velocità mai vista prima Dal 1° gennaio al 16 luglio 2022, in Unione europea sono sco… -