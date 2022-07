Calcio: Europei donne. Gravina 'Amarezza ma subito testa ai Mondiali' (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente Figc "Se mettiamo in dubbio Bertolini facciamo male al gruppo" ROMA - "C'è dispiacere e Amarezza, soprattutto per le ragazze. Dopo tanti giorni di preparazione, concentrazione e ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente Figc "Se mettiamo in dubbio Bertolini facciamo male al gruppo" ROMA - "C'è dispiacere e, soprattutto per le ragazze. Dopo tanti giorni di preparazione, concentrazione e ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Europei donne. Gravina 'Amarezza ma subito testa ai Mondiali' - RitaStefanelli1 : RT @pozzipaolo: @valeangelsback La lista delle possibili cause è molto lunga (42 punti) e non ci sta nel tweet. Se la vuoi tutta te la mand… - simodihno2 : RT @TheSciShow: ???? L’#Ungheria è qualificata ad #Euro2020 e stasera, stranamente, la risolve il magiaro più forte degli ultimi cinquant’ann… - tutticonvocati : Qualche delusione Azzurra tra Europei di calcio femminile e Mondiali di atletica. Una grande soddisfazione è arriva… - Renato65497671 : Politici Europei spesso a Dubai, poi tra mesi con campionato mondiale di calcio ottimo scudo per andare Ecco ora l… -