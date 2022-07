Bakayoko fermato, arriva lo sfogo choc del poliziotto (Di martedì 19 luglio 2022) Tiémoué Bakayoko, giocatore del Milan, è stato perquisito dalla polizia in pieno centro a Milano. E il video in queste ore sta facendo discutere. Una brutta disavventura per il calciatore, che fermato dalle forze dell’ordine si è visto puntare addosso un’arma. “Tutto risolto”, sostiene la Questura, ma è polemica per lo spettro di razzismo. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le News di TvZap La sequenza del video, che risale a domenica 3 luglio – nella notte c’era stata una sparatoria – filmato dagli automobilisti in coda , è abbastanza chiara: gli agenti fermano ad un posto di blocco Bakayoko, lo fanno scendere dalla sua auto di grossa cilindrata, uno di loro lo perquisisce con forza. L’altra collega punta la pistola contro l’auto del giocatore all’interno della quale c’è qualcuno. Sono attimi di gran ... Leggi su tvzap (Di martedì 19 luglio 2022) Tiémoué, giocatore del Milan, è stato perquisito dalla polizia in pieno centro a Milano. E il video in queste ore sta facendo discutere. Una brutta disavventura per il calciatore, chedalle forze dell’ordine si è visto puntare addosso un’arma. “Tutto risolto”, sostiene la Questura, ma è polemica per lo spettro di razzismo. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le News di TvZap La sequenza del video, che risale a domenica 3 luglio – nella notte c’era stata una sparatoria – filmato dagli automobilisti in coda , è abbastanza chiara: gli agenti fermano ad un posto di blocco, lo fanno scendere dalla sua auto di grossa cilindrata, uno di loro lo perquisisce con forza. L’altra collega punta la pistola contro l’auto del giocatore all’interno della quale c’è qualcuno. Sono attimi di gran ...

Pubblicità

ilpost : Il calciatore del Milan Tiémoué #Bakayoko è stato fermato dalla polizia mentre si trovava sulla sua auto in centro… - captblicero : La profilazione razziale in Italia è uno dei tanti bracci armati del razzismo istituzionale, che non risparmia nemm… - fanpage : Il calciatore del Milan, Tiémoué Bakayoko, fermato e perquisito dalla polizia: gli agenti dopo qualche secondo si a… - IndiniAndrea : Buonisti a gamba tesa sulle forze dell'ordine, poliziotti accusati di #razzismo per aver fermato #Bakayoko. Ma gli… - IlGhenz : Bakayoko fermato 2e perquisito in centro a Milano: il video della reazione del poliziotto quando capisce l’errore -