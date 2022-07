Anche la Spal ufficializza Koutsoupias: è il fratello di Ilias (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche la Spal ha il suo Koutsoupias. Gli estensi, dopo aver chiuso per Moncini, La Mantia e Maistro piazzano un bel colpo in prospettiva ingaggiando Fotis, fratello del giallorosso Ilias. Classe 2006, si è messo in evidenza nell’Ofi Creta attirando numerosi osservatori esteri. Il club di Joe Tacopina non se l’è lasciato scappare investendo su un sedicenne che potrebbe rappresentare il futuro della società emiliana. Ilias Koutsoupias, ingaggiato dal Benevento in questa sessione di mercato, aveva recentemente parlato del fratello in maniera entusiastica (“Gioca nel mio stesso ruolo ed è molto bravo”), ora potrebbe incrociarlo sul campo, Anche se la carta d’identità parla chiarissimo. Probabile che almeno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutolaha il suo. Gli estensi, dopo aver chiuso per Moncini, La Mantia e Maistro piazzano un bel colpo in prospettiva ingaggiando Fotis,del giallorosso. Classe 2006, si è messo in evidenza nell’Ofi Creta attirando numerosi osservatori esteri. Il club di Joe Tacopina non se l’è lasciato scappare investendo su un sedicenne che potrebbe rappresentare il futuro della società emiliana., ingaggiato dal Benevento in questa sessione di mercato, aveva recentemente parlato delin maniera entusiastica (“Gioca nel mio stesso ruolo ed è molto bravo”), ora potrebbe incrociarlo sul campo,se la carta d’identità parla chiarissimo. Probabile che almeno ...

