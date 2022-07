Al municipio di Moio de Calvi serve un nuovo ‘cappotto’

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 luglio 2022)de. L’estate rovente 2022 passerà agli annali per le alte temperature e la siccità, ma in Alta Val Brembana c’è chi lavora all’efficientamento energetico e ad un“cappotto” per il palazzo municipale. L’amministrazione comunale dide’ha siglato il 1 luglio 2022 la determina nr. 68, con la quale si dà il via libera ad un “incarico per servizi tecnici inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, per le opere di efficientamento energetico (isolamento a cappotto) dell’edificio comunale in viale Vittorio Veneto. L’incarico firmato dal sindaco Alessandro Balestra per complessivi 3.675 euro, è stato affidato al geometra Gianbattista Mainetti di Zogno, ed è legato all’assegnazione per l’anno 2022 di fondi statali che per ...