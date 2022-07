Adriano è scomparso: la madre cerca la verità (Di martedì 19 luglio 2022) La mamma di Adriano, Grazia Mansueto cerca di scoprire la verità sul figlio scomparso l’11 luglio. La scomparsa del 32enne modenese Adriano Pacifico ora è diventato un ‘caso’ anche in Francia. La madre ha denunciato la scomparsa dopo che il 2 luglio il giovane è partito dalla Bassa modenese in bicicletta per raggiungere Santiago di Compostela. La madre si confida: “Finalmente questa mattina a Aubagne, la polizia francese si è decisa ad accettare la nostra denuncia. Ma ce n’è voluta…Si sono mossi solo perché è intervenuta la Farnesina. Per due giorni non ci hanno nemmeno fatto entrare nel posto di polizia”. La madre di Adriano persa che dalle telecamere del bancomat si potrà scoprire la verità sulla scomparsa di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 luglio 2022) La mamma di, Grazia Mansuetodi scoprire lasul figliol’11 luglio. La scomparsa del 32enne modenesePacifico ora è diventato un ‘caso’ anche in Francia. Laha denunciato la scomparsa dopo che il 2 luglio il giovane è partito dalla Bassa modenese in bicicletta per raggiungere Santiago di Compostela. Lasi confida: “Finalmente questa mattina a Aubagne, la polizia francese si è decisa ad accettare la nostra denuncia. Ma ce n’è voluta…Si sono mossi solo perché è intervenuta la Farnesina. Per due giorni non ci hanno nemmeno fatto entrare nel posto di polizia”. Ladipersa che dalle telecamere del bancomat si potrà scoprire lasulla scomparsa di ...

