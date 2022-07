Vittorio Sgarbi, l’esteta che eccede se stesso (e che tutto manda affan****) (Di lunedì 18 luglio 2022) Raffaello continua a raccontarci la sua grandezza e io guardo Vittorio Sgarbi che lo spiega, alla Ripartenza di Nicola Porro, e vedo un uomo anziano, affaticato, indomito, smembrato nelle sue scissioni. Pochi possono dire di conoscere davvero Sgarbi, uno che si dà a tutti, schiavo del cupio dissolvi che è dei borderline, delle rockstar, ma che a differenza loro sa benissimo cosa fa e perché lo fa. Sì, io guardo Sgarbi parlare con un ramo secco in mano che diventa la bacchetta di un direttore d’orchestra di immagini, e vedo la scissione in tutta la sua potenza. Tutta quella vita, senza fermarsi mai, le interviste alle due di mattina che poi a volte diventano le quattro (povero Alessandro Rico) i musei, le pinacoteche fatte aprire d’imperio a qualunque momento della notte, per sfuggire alla notte, che si ripresenta in ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 18 luglio 2022) Raffaello continua a raccontarci la sua grandezza e io guardoche lo spiega, alla Ripartenza di Nicola Porro, e vedo un uomo anziano, affaticato, indomito, smembrato nelle sue scissioni. Pochi possono dire di conoscere davvero, uno che si dà a tutti, schiavo del cupio dissolvi che è dei borderline, delle rockstar, ma che a differenza loro sa benissimo cosa fa e perché lo fa. Sì, io guardoparlare con un ramo secco in mano che diventa la bacchetta di un direttore d’orchestra di immagini, e vedo la scissione in tutta la sua potenza. Tutta quella vita, senza fermarsi mai, le interviste alle due di mattina che poi a volte diventano le quattro (povero Alessandro Rico) i musei, le pinacoteche fatte aprire d’imperio a qualunque momento della notte, per sfuggire alla notte, che si ripresenta in ...

zazoomblog : Vittorio Sgarbi l’esteta che eccede se stesso (e che tutto manda affan) - #Vittorio #Sgarbi #l’esteta #eccede - isladecoco7 : RT @NicolaPorro: ?? Uno straordinario ritratto di @VittorioSgarbi dipinto da @DelpapaMax : non potete non leggerlo ?? - Enzo91264807 : RT @NicolaPorro: ?? Uno straordinario ritratto di @VittorioSgarbi dipinto da @DelpapaMax : non potete non leggerlo ?? - NicolaPorro : ?? Uno straordinario ritratto di @VittorioSgarbi dipinto da @DelpapaMax : non potete non leggerlo ?? - Grunf62 : RT @LaVeritaWeb: Il critico d’arte: «Conte ha dato al premier l’assist per mollare finché è stimato: lui teme di finire come Monti. Il vero… -