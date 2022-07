Tony Garnett | lascia la moglie per la rifugiata ucraina | “La mia vita è cambiata | non abbiamo soldi”

Leggi su tvzap

(Di lunedì 18 luglio 2022)è l’uomo che hatoe figli per inseguire colei che dice essere il suo vero amore: Sofia Karkadym, lache aveva ospitato in casa con la sua ormai ex famiglia. L’uomo ora vive con la donna che ama, Sofia, ma le cose non vanno a gonfie vele. Certo, i due sono innamoratissimi, ma la fama che hanno guadagnato con lo scandalo a cui hanno dato, li ha messi in difficoltà. Sofia e Tany in difficoltà: “Non” Sofia esono diventate due piccole celebrità in Gran Bretagna, lei ha oltre settemila seguaci sui social e lui cinquemila. “Avevo un’attività di grande successo nel settore della sicurezza. Ho dedicato tutto me stesso al lavoro, che mi impegnava più di ...