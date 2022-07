Stranger Things come Harry Potter: crescere insieme ai protagonisti (Di lunedì 18 luglio 2022) Paragoniamo e analizziamo similitudini e differenze tra la saga di Harry Potter al cinema e quella televisiva del già cult di Netflix Stranger Things, dove gli attori sono cresciuti letteralmente insieme ai personaggi. A causa dei lunghi tempi di produzione di una serie come Stranger Things (per gli effetti speciali e la post produzione messi in atto, soprattutto ora che è aumentato il budget a disposizione per la serie Netflix) in aggiunta alle problematiche legate alla pandemia, che come sappiamo bene ha rallentato tutto e tutti non solo nello showbiz, ci sono voluti tre anni per girare la quarta stagione. I protagonisti di conseguenza sono cresciuti esponenzialmente, anche più della loro controparte nella storia ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 luglio 2022) Paragoniamo e analizziamo similitudini e differenze tra la saga dial cinema e quella televisiva del già cult di Netflix, dove gli attori sono cresciuti letteralmenteai personaggi. A causa dei lunghi tempi di produzione di una serie(per gli effetti speciali e la post produzione messi in atto, soprattutto ora che è aumentato il budget a disposizione per la serie Netflix) in aggiunta alle problematiche legate alla pandemia, chesappiamo bene ha rallentato tutto e tutti non solo nello showbiz, ci sono voluti tre anni per girare la quarta stagione. Idi conseguenza sono cresciuti esponenzialmente, anche più della loro controparte nella storia ...

Pubblicità

jnflesch : Metallica fez dueto com Eddie, de 'Stranger Things', no TikTok. - NetflixIT : Stranger Things 4 dietro le quinte ma in bianco e nero. - NetflixIT : Tutte le armi che useremmo contro le zanzare ma è Stranger Things 4. - cartistann : @raffinatissimo_ @esauribile sarà difficile non sei riuscito neanche a convertirmi alla stranger things mania - AlessiaAlesia : Visto che oggi avete voglia di polemiche ve ne lancio una io che gira tra i fancazzisti del metal!Stranger Things h… -