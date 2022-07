Presto si potrà usare Snapchat anche sul pc (Di lunedì 18 luglio 2022) Da Snapchat è in arrivo una novità: quella che era una piattaforma disponibile solo su dispositivi mobili, adesso potrà essere usata anche sul proprio pc. La società ha, infatti, lanciato una versione web della popolare app di messaggistica. A riportarlo è la CNN. LEGGI anche >> Evan Spiegel di Snapchat liquida il metaverso di Facebook definendolo “ipotetico” In arrivo la versione web di Snapchat disponibile sul pc L’obiettivo è offrire agli utenti la libertà di passare dal telefono al computer e viceversa con facilità, continuando le conversazioni sulla piattaforma. Ma la nuova opzione desktop potrebbe anche aiutare Snapchat ad affrontare un rivale: Zoom. Le videochiamate sono diventate una funzionalità popolare di Snapchat. ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 luglio 2022) Daè in arrivo una novità: quella che era una piattaforma disponibile solo su dispositivi mobili, adessoessere usatasul proprio pc. La società ha, infatti, lanciato una versione web della popolare app di messaggistica. A riportarlo è la CNN. LEGGI>> Evan Spiegel diliquida il metaverso di Facebook definendolo “ipotetico” In arrivo la versione web didisponibile sul pc L’obiettivo è offrire agli utenti la libertà di passare dal telefono al computer e viceversa con facilità, continuando le conversazioni sulla piattaforma. Ma la nuova opzione desktop potrebbeaiutaread affrontare un rivale: Zoom. Le videochiamate sono diventate una funzionalità popolare di. ...

