Oroscopo di Paolo Fox del 19 luglio 2022: occhio a Marte ostile per alcuni segni, tutte le previsioni per lo Zodiaco (Di lunedì 18 luglio 2022) Scopriamo insieme l’Oroscopo del giorno 19 luglio 2022 secondo le previsioni di Paolo Fox, per tutti i segni dello Zodiaco. Ariete I nati nell’Ariete avranno una giornata di Martedì piuttosto tesa e dovranno cercare delle occasioni per distrarsi Toro Martedì 19 luglio sarà un giorno nel quale i nati nel segno avranno diverse occasioni per mostrare il loro valore, contando anche sulla presenza di Mercurio e sulla grande energia che li pervade. Gemelli Giorno abbastanza difficile per i nati nei Gemelli in quanto ci sarà l’ostilità del pianeta Marte. La giornata però, e specialmente il pomeriggio, verrà addolcito da Venere. Cancro I nati nel segno del Cancro grazie alla presenza ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 luglio 2022) Scopriamo insieme l’del giorno 19secondo lediFox, per tutti idello. Ariete I nati nell’Ariete avranno una giornata didì piuttosto tesa e dovranno cercare delle occasioni per distrarsi Torodì 19sarà un giorno nel quale i nati nel segno avranno diverse occasioni per mostrare il loro valore, contando anche sulla presenza di Mercurio e sulla grande energia che li pervade. Gemelli Giorno abbastanza difficile per i nati nei Gemelli in quanto ci sarà l’ostilità del pianeta. La giornata però, e specialmente il pomeriggio, verrà addolcito da Venere. Cancro I nati nel segno del Cancro grazie alla presenza ...

