Niente auto solo treni: l'abbonamento a 9 euro al mese solo l'inizio? (Di lunedì 18 luglio 2022) Il biglietto a nove euro è stato un successo? L’esperienza va replicata o forse è il caso di pensare ad altro? Lanciata all’inizio di giugno e... Leggi su europa.today (Di lunedì 18 luglio 2022) Il biglietto a noveè stato un successo? L’esperienza va replicata o forse è il caso di pensare ad altro? Lanciata all’di giugno e...

Pubblicità

AndreaPagani_ : @eurallergico vero, ma è necessario puntare le pistole in faccia agli altri rimasti in auto? Giorni fa mi hanno fer… - Mmaisia : @Emanuel47103740 @stebaraz @poliziadistato Da come tiene la pistola la tipa, immagino che i passeggeri dell’auto ra… - oggitreviso : Cordignano, niente freno a mano, auto finisce nel fiume Meschio - Wilson1970wilso : Buon giorno . Come lunedì inizia bene , bel fresco , niente di rotto in cantiere ( sta settimana ho 2 elettricisti… - FerruccioFranz1 : RT @paolagri2: @GassmanGassmann E comunque una bella percentuale di italiani,personaggi famosi compresi,hanno creduto all’onestà, alle prom… -