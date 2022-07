Napoli, Gazzetta: “Deulofeu aspetta solo gli azzurri” (Di lunedì 18 luglio 2022) NAPIOLI, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, il Napoli ha davvero la strada spianata verso Deulofeu, ma ci vuole tempo. Con Dybala sfumato il Napoli cerca l’altro colpo qualità quello che possa davvero sfiammare una piazza bollente. “Sfumature, ma di affari conclusi ancora non si parla. E la piazza incalza perché chiede risposte rapide. Il mercato però è complicato e la politica del Napoli chiara: acquisti che seguono le cessioni. E non viceversa. Per questo, anche se la cornice appare abbastanza definita, ancora non è stato concluso l’affare Deulofeu. Il club azzurro ha un accordo di massima con gli agenti dell’attaccante catalano: quattro anni di contratto a 2,5 milioni di euro netti più bonus. Al tempo stesso De Laurentiis confida nell’ottimo rapporto con i ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 18 luglio 2022) NAPIOLI,- Come riporta ad oggi la, ilha davvero la strada spianata verso, ma ci vuole tempo. Con Dybala sfumato ilcerca l’altro colpo qualità quello che possa davvero sfiammare una piazza bollente. “Sfumature, ma di affari conclusi ancora non si parla. E la piazza incalza perché chiede risposte rapide. Il mercato però è complicato e la politica delchiara: acquisti che seguono le cessioni. E non viceversa. Per questo, anche se la cornice appare abbastanza definita, ancora non è stato concluso l’affare. Il club azzurro ha un accordo di massima con gli agenti dell’attaccante catalano: quattro anni di contratto a 2,5 milioni di euro netti più bonus. Al tempo stesso De Laurentiis confida nell’ottimo rapporto con i ...

