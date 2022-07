Napoli, Dybala va alla Roma: un’altra beffa per De Laurentiis (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sogno è stato soltanto accarezzato ma è svanito in fretta. Paulo Dybala ha detto ‘sì’ alla Roma, è la notizia del giorno e contribuisce a far salire il livello di amarezza tra i tifosi del Napoli, già scottati da un mercato fino a questo momento deludente. Il dolore legato all’addio di Kalidou Koulibaly poteva essere parzialmente lenito da un colpo grosso, quello che sottotraccia Aurelio De Laurentiis stava provando a portare a compimento. La Roma lo ha però bruciato, ha saputo inserirsi tra i tentennamenti dell’Inter, che solo qualche settimana fa pareva avere in pugno la ‘Joya’, e ha creduto fino in fondo nella firma, forte del beneplacito di Mourinho. Il costo dell’operazione si aggira tra i 4,5 e i 5 milioni di euro netti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il sogno è stato soltanto accarezzato ma è svanito in fretta. Pauloha detto ‘sì’, è la notizia del giorno e contribuisce a far salire il livello di amarezza tra i tifosi del, già scottati da un mercato fino a questo momento deludente. Il dolore legato all’addio di Kalidou Koulibaly poteva essere parzialmente lenito da un colpo grosso, quello che sottotraccia Aurelio Destava provando a portare a compimento. Lalo ha però bruciato, ha saputo inserirsi tra i tentennamenti dell’Inter, che solo qualche settimana fa pareva avere in pugno la ‘Joya’, e ha creduto fino in fondo nella firma, forte del beneplacito di Mourinho. Il costo dell’operazione si aggira tra i 4,5 e i 5 milioni di euro netti ...

