Marracash distrugge Chiara Ferragni “C’è gente poverissima”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il noto rappersta ottenendo un grandissimo successo in questi mesi estivi. Il rapper in questi giorni ha generato parecchie polemiche, dopo aver citato. Ma cosa ha rivelato?lo conosciamo tutti per essere a un noto rapper italiano il quale pare che in questa estate 2022 sia tornato alla ribalta presentando nuovi brani diventati già dei grandissimi successi. Periodo davvero molto proficuo per Marrakech il quale ha anche ottenuto la tanto prestigiosa targa Tenco per il miglior album intitolato Noi, loro, gli altri. È stato così il primo rapper a riuscire in questo obiettivo ovvero aggiudicarsi questa prestigiosissima targa. Il disco in questione è triplo platino e pare che nonostante questi successi ne siano arrivati anche degli altri, visto che il rapper ha ricevuto anche un ...