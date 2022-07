Manuel Bortuzzo, elettricità nell’aria: doveva accadere prima o poi (Di lunedì 18 luglio 2022) Il nuotatore Manuel Bortuzzo incappa nel mirino dei paparazzi: elettricità nell’aria, hanno notato il particolare Manuel Bortuzzo (Mediaset play)Da quando Manuel Bortuzzo ha lasciato Lulù Selassié sono in tanti ad aver deciso di non seguirlo più: un calo di stima dovuto al comportamento assunto anche in tv, ospite da Maurizio Costanzo, dove contraccambiava felicemente battute sulla sua relazione. Così tante le critiche che anche lo stesso Franco, il papà del nuotatore, è finito per minacciare gli haters di denuncia, taggando anche il profilo della polizia nelle Instagram stories per rendere più diretto il messaggio. Nonostante tutto, Manuel continua comunque ad essere seguito da tanti fan e adesso che la tempesta si è acquietata ha ... Leggi su direttanews (Di lunedì 18 luglio 2022) Il nuotatoreincappa nel mirino dei paparazzi:, hanno notato il particolare(Mediaset play)Da quandoha lasciato Lulù Selassié sono in tanti ad aver deciso di non seguirlo più: un calo di stima dovuto al comportamento assunto anche in tv, ospite da Maurizio Costanzo, dove contraccambiava felicemente battute sulla sua relazione. Così tante le critiche che anche lo stesso Franco, il papà del nuotatore, è finito per minacciare gli haters di denuncia, taggando anche il profilo della polizia nelle Instagram stories per rendere più diretto il messaggio. Nonostante tutto,continua comunque ad essere seguito da tanti fan e adesso che la tempesta si è acquietata ha ...

