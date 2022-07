Malore in piscina, è morto il bambino di 6 anni - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 18 luglio 2022) Meyer Per approfondire : Articolo : Malore in piscina, gravissimo bambino di 6 anni: è in coma È morto all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stato trasferito la notte scorsa, il bambino ... Leggi su lanazione (Di lunedì 18 luglio 2022) Meyer Per approfondire : Articolo :in, gravissimodi 6: è in coma Èall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stato trasferito la notte scorsa, il...

