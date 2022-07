La casa nella prateria: Michael Landon aveva una passione smisurata | Abbiamo ritrovato il suo originale (Di lunedì 18 luglio 2022) Michael Landon nella sua vita ha amato molte cose. Ma c’è un capo di abbigliamento che ha indossato quasi sempre nella sua carriera, e per il quale nutriva una autentica mania. Michael Landon era un uomo dalle molte passioni, alcune meravigliose, altre forse meno. Ma tutte insieme formavano il carattere e la personalità di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello spettacolo televisivo, creando forse l’unica serie che dall’anno della sua prima messa in onda, il 1974, non ha mai passato nemmeno un singolo anno lontano dagli schermi televisivi. Michael Landon e uno dei suoi amati cappelli Web SourceSempre in onda, sempre amata, sempre custodita come un pezzo insostituibile di “educazione sentimentale”, da godere in ... Leggi su newstv (Di lunedì 18 luglio 2022)sua vita ha amato molte cose. Ma c’è un capo di abbigliamento che ha indossato quasi sempresua carriera, e per il quale nutriva una autentica mania.era un uomo dalle molte passioni, alcune meravigliose, altre forse meno. Ma tutte insieme formavano il carattere e la personalità di un uomo che ha lasciato un segno indelebilestoria dello spettacolo televisivo, creando forse l’unica serie che dall’anno della sua prima messa in onda, il 1974, non ha mai passato nemmeno un singolo anno lontano dagli schermi televisivi.e uno dei suoi amati cappelli Web SourceSempre in onda, sempre amata, sempre custodita come un pezzo insostituibile di “educazione sentimentale”, da godere in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Con un netto 3-0, l'Italvolley femminile batte le padrone di casa della Turchia e si qualifica per la prima volta n… - VittorioSgarbi : Leggo che quest’anno molti italiani vanno al mare in Egitto. Ma perché un italiano deve cercare a Sharm el-Sheikh q… - Radio1Rai : ??#Maneskin #CircoMassimo 'Ciao Roma!' Il saluto di #Damiano alle settantamila persone che, nella storica arena, sta… - karenPollon : @AcchiappaMosche @Resistenza1967 Si può protestare nella propria piazza … andando in bicicletta . Nei nostri aperit… - incrinatura : RT @Trenchap: Se mi ferma la polizia dirò che ho giocato nella Rodilosso come centrocampista e mi scortano a sirene spiegate fino a casa. -