Investì automobilista in panne, arrestato pirata della strada (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Polizia stradale di Caserta ha fermato su disposizione della Procura di Napoli Nord un pirata della strada di circa 30 anni, residente a Cardito (Napoli), che il 20 luglio scorso Investì e uccise con la propria auto, sulla strada statale Nola-Villa Literno nel comune casertano di Castel Volturno, un 45enne di Sant’Antimo che era sceso dal suo veicolo per controllarne le condizioni; la tragedia avvenne davanti agli occhi dei familiari della vittima, che erano rimasti in auto e riuscirono ad intravvedere solo la sagoma nera di un’auto che travolgeva il congiunto facendogli fare un volo di 50 metri. Complessa perché con pochi elementi a disposizione ma veloce, è stata l’indagine degli investigatori ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Poliziale di Caserta ha fermato su disposizioneProcura di Napoli Nord undi circa 30 anni, residente a Cardito (Napoli), che il 20 luglio scorsoe uccise con la propria auto, sullastatale Nola-Villa Literno nel comune casertano di Castel Volturno, un 45enne di Sant’Antimo che era sceso dal suo veicolo per controllarne le condizioni; la tragedia avvenne davanti agli occhi dei familiarivittima, che erano rimasti in auto e riuscirono ad intravvedere solo la sagoma nera di un’auto che travolgeva il congiunto facendogli fare un volo di 50 metri. Complessa perché con pochi elementi a disposizione ma veloce, è stata l’indagine degli investigatori ...

