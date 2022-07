Il futuro del mondo all’ombra di robot e intelligenza artificiale (Di lunedì 18 luglio 2022) La fantascienza non è mai per sempre. Perché se la storia è maestra di vita, come diceva Cicerone, uno dei suoi più grandi insegnamenti è il seguente: il sogno di un’epoca è la realtà di un’altra. E questo è stato, è e sarà vero per ogni tipo di scenario fantascientifico messo su carta dalla fervida InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 18 luglio 2022) La fantascienza non è mai per sempre. Perché se la storia è maestra di vita, come diceva Cicerone, uno dei suoi più grandi insegnamenti è il seguente: il sogno di un’epoca è la realtà di un’altra. E questo è stato, è e sarà vero per ogni tipo di scenario fantascientifico messo su carta dalla fervida InsideOver.

Pubblicità

lucadebiase : Sul libro di Helga Nowotni. Gli algoritmi predittivi influenzano la percezione del futuro. Sul @sole24ore - Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA | Dal muro emerge un Paz inedito, ritrovato murale di Andrea Pazienza di 50 anni fa nascosto dall'intonac… - GuidoDeMartini : ???? DANIMARCA: È STATO UN ERRORE VACCINARE I BIMBI ???? “Devo ammettere che è stato un errore e in futuro non chiedere… - Profilo3Marco : RT @DiegoFusaro: “Una eventuale dittatura anticristiana del futuro sarà presumibilmente molto più sottile di quelle che abbiamo conosciuto… - CellarooD : RT @xcamjs: Due campioni del calibro di Cristiano e de Ligt, presente e futuro, sono scappati da Torino in fretta e in furia nell’arco prat… -