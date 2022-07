Governo: Rosato, '90mila sì a Draghi e no a ricatto populisti' (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Novantamila italiani che si fidano di lui, che guardano al futuro e che non vogliono cedere al ricatto dei populisti". Lo scrive sui social il presidente di Italia viva Ettore Rosato a sostegno della petizione lanciata dal partito per convincere Mario Draghi a rimanere a Palazzo Chigi. Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Novantamila italiani che si fidano di lui, che guardano al futuro e che non vogliono cedere aldei". Lo scrive sui social il presidente di Italia viva Ettorea sostegno della petizione lanciata dal partito per convincere Marioa rimanere a Palazzo Chigi.

Pubblicità

Ettore_Rosato : L’Italia ha ancora bisogno della guida capace e autorevole di Mario #Draghi. Grazie alle 70000 italiane e italian… - Ettore_Rosato : È stato Presidente del Consiglio per oltre due anni presentandosi come uno responsabile, adesso fa cadere il govern… - Ettore_Rosato : Sostegno al governo Draghi, Ucraina,lavoro,energia, futuro.Tante cose su cui lavorare e confrontarci. Sabato pross… - PoliticaNewsNow : Governo, Rosato (IV): 'Raggiunte le 90 mila firma, non si cede al ricatto dei populisti' - TV7Benevento : Governo: Rosato, '90mila sì a Draghi e no a ricatto populisti' - -