Francesco Totti, dopo la separazione da Ilary, non torna sui social (Di lunedì 18 luglio 2022) Ancora nessun post dopo otto giorni dalla comunicazione dell’addio a Ilary Blasi, Francesco Totti ha abbandonato i social Momenti difficile per l’ex capitano. Sono passati otto giorni dal comunicato in cui Francesco Totti ha annunciato la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Giorni di silenzio nel suo profilo Instagram. Al contrario di Ilary Blasi che è immediatamente apparsa sui social per condividere la sua partenza dall’Italia con i figli, lui non ha condiviso nulla né sul feed con un post né nelle stories. Il comunicato di Francesco recitava così: “dopo 20 anni insieme, la mia storia di coppia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Ancora nessun postotto giorni dalla comunicazione dell’addio aBlasi,ha abbandonato iMomenti difficile per l’ex capitano. Sono passati otto giorni dal comunicato in cuiha annunciato la fine del suo matrimonio conBlasi. Giorni di silenzio nel suo profilo Instagram. Al contrario diBlasi che è immediatamente apparsa suiper condividere la sua partenza dall’Italia con i figli, lui non ha condiviso nulla né sul feed con un post né nelle stories. Il comunicato direcitava così: “20 anni insieme, la mia storia di coppia conè purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto ...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - a_depadova : In bocca alla lupa a @PauDybala_JR che illuminerà l’olimpico a suon di giocate e probabilmente sarà il primo a vest… - Nonzi83 : @jerryscottismo @asrsupporter Francesco totti entra in società e gli consegna la 10 se lui si fida io mi fido. -