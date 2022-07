Emergenza rifiuti a Roma, Gualtieri: ”Tra due anni saremo puliti come un Borgo del Trentino” (Di lunedì 18 luglio 2022) Sui rifiuti a Roma, c’è ancora da parlare, discutere e commentare. Ma, soprattutto, ci sarebbe da fare, agire, dare risposte ad un problema ”secolare” per la città. Non che le cose si risolvano da un giorno all’altro, non cosa semplice. rifiuti, rifiuti e…rifiuti a Roma Tuttavia, però, neppure si può continuare a sostenere un visibile peggioramento delle condizioni sanitarie sulle strade: il caldo, poi, continua a fare la sua parte. Per ore i rifiuti rimangono a sole, a cuore, rosolarsi per bene, sprigionando tutte le essenze del caso che finiscono per rendere ancora più piacevoli le nostre scampagnate per le strade. Leggi anche: Roma, oltre il degrado: ragazzo si addormenta abbracciato ai sacchi dei rifiuti (FOTO) Le ultime ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022) Sui, c’è ancora da parlare, discutere e commentare. Ma, soprattutto, ci sarebbe da fare, agire, dare risposte ad un problema ”secolare” per la città. Non che le cose si risolvano da un giorno all’altro, non cosa semplice.e…Tuttavia, però, neppure si può continuare a sostenere un visibile peggioramento delle condizioni sanitarie sulle strade: il caldo, poi, continua a fare la sua parte. Per ore irimangono a sole, a cuore, rosolarsi per bene, sprigionando tutte le essenze del caso che finiscono per rendere ancora più piacevoli le nostre scampagnate per le strade. Leggi anche:, oltre il degrado: ragazzo si addormenta abbracciato ai sacchi dei(FOTO) Le ultime ...

Pubblicità

HuffPostItalia : La promessa di Gualtieri: 'Tra una settimana l'emergenza rifiuti a Roma sarà superata' - VittorioSgarbi : Pensavamo che al 'PeggioRaggi' non ci fosse mai fine, ma Gualtieri ce la sta mettendo tutta per superarla.… - gualtierieurope : Sono determinato a risolvere il problema dei #rifiuti alla radice facendo come altre Capitali europee. Non sono sta… - Barbara68545184 : RT @HuffPostItalia: La promessa di Gualtieri: 'Tra una settimana l'emergenza rifiuti a Roma sarà superata' - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: I lavoratori della municipalizzata Ama sono stanchi di raccogliere i rifiuti con le mani. Per il sindaco capitolino l’emerg… -