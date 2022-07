Ecco la seconda maglia della Roma: Dybala indosserà la numero 10 (Di lunedì 18 luglio 2022) La vestirà anche Paulo Dybala. Con il numero 10, per la prima volta assegnato dopo l'addio al calcio di Francesco Totti. Ecco in anteprima la seconda maglia bianca della Roma preparata dalla New Balance e pronta per essere presentata ufficialmente nei prossimi giorni. La particolarità della divisa, che i giallorossi indosseranno come da tradizione in trasferta, è rappresentata dai colori dello stemma, che riprendono i colori bianchi e rossi della maglia. Il collo è a "V", con il bordino più esterno giallo e quello interno rosso. A breve sarà il turno della terza maglia, che secondo le anticipazioni sarà nera. Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) La vestirà anche Paulo. Con il10, per la prima volta assegnato dopo l'addio al calcio di Francesco Totti.in anteprima labiancapreparata dalla New Balance e pronta per essere presentata ufficialmente nei prossimi giorni. La particolaritàdivisa, che i giallorossi indosseranno come da tradizione in trasferta, è rappresentata dai colori dello stemma, che riprendono i colori bianchi e rossi. Il collo è a "V", con il bordino più esterno giallo e quello interno rosso. A breve sarà il turnoterza, che secondo le anticipazioni sarà nera.

