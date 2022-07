Dybala termina le visite: “Tutto bene”. Ora la firma con la Roma (Di lunedì 18 luglio 2022) Il nuovo calciatore della Roma, Paulo Dybala, ha terminato le visite in Portogallo: ora la Joya firmerà il contratto con i giallorossi È arrivato finalmente il giorno di Paulo Dybala.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 18 luglio 2022) Il nuovo calciatore della, Paulo, hato lein Portogallo: ora la Joya firmerà il contratto con i giallorossi È arrivato finalmente il giorno di Paulo.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

cmercatoweb : ????#AsRoma, #Dybala termina le visite: “È andato tutto bene, sono molto contento”???? - Valer10ASR : @OfficialASRoma so che già ci avete pensato, sogno un video che inizia così e termina con la firma sul contratto ???… - AC_1908 : Prendere Dybala significava avere l'attacco più forte della Serie A, uno degli attacchi più forti in Europa, avere… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? ULTIM’ORA - #Roma, è fatta per Paulo #Dybala: l’ex #Juventus ha accettato la proposta giallorossa ?? I dettagli dell’a… - Decocove : RT @LeBombeDiVlad: ???? ULTIM’ORA - #Roma, è fatta per Paulo #Dybala: l’ex #Juventus ha accettato la proposta giallorossa ?? I dettagli dell’a… -