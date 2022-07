Dove andrà Belotti? Per i bookmaker è favorito il Napoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Dove andrà a giocare Andrea Belotti? È un altro del lungo di parametri zero che non riesce a trovare casa. Né gli ingaggi che presumibilmente sognava. Anche lui spera di accasarsi a Toronto ma lì sono già andati Insigne Criscito e Bernardeschi. Per quel che riguarda l’Italia, secondo Agipronews, il club favorito è il Napoli che è dato a quota 3 su Sisal mentre il suo arrivo alla Fiorentina vale 7,50 volte la posta. Più difficile invece che vesta la maglia del Milan (quota 9) o della Juventus (quota 12) proprio lui che è un ex granata. Inter e Roma sono date a 25. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022)a giocare Andrea? È un altro del lungo di parametri zero che non riesce a trovare casa. Né gli ingaggi che presumibilmente sognava. Anche lui spera di accasarsi a Toronto ma lì sono già andati Insigne Criscito e Bernardeschi. Per quel che riguarda l’Italia, secondo Agipronews, il clubè ilche è dato a quota 3 su Sisal mentre il suo arrivo alla Fiorentina vale 7,50 volte la posta. Più difficile invece che vesta la maglia del Milan (quota 9) o della Juventus (quota 12) proprio lui che è un ex granata. Inter e Roma sono date a 25. L'articolo ilsta.

