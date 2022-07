Crisi governo, Conte a M5S: “Ora decisione spetta a Draghi” (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – “Posso sintetizzare che la stragrande maggioranza degli interventi ha colto la forza e la coerenza della nostra posizione. Adesso la decisione non spetta a noi ma spetta al premier Draghi”. Così, apprende l’Adnkronos, il leader M5S Giuseppe Conte parlando al termine dell’assemblea dei gruppi. “Draghi deve valutare le condizioni e decidere il perimetro di questo percorso” sottolinea Conte . “La nostra linea è molto chiara e coerente” aggiunge. “Il confronto è stato utile e costruttivo, il confronto dialettico è la ricchezza e la particolarità del Movimento. Abbiamo dato la possibilità a tutti di esprimere la propria opinione. Ora occorre operare una sintesi” sottolinea. “Il Paese è in una condizione davvero drammatica – avverte -. Di fronte a questo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – “Posso sintetizzare che la stragrande maggioranza degli interventi ha colto la forza e la coerenza della nostra posizione. Adesso lanona noi maal premier”. Così, apprende l’Adnkronos, il leader M5S Giuseppeparlando al termine dell’assemblea dei gruppi. “deve valutare le condizioni e decidere il perimetro di questo percorso” sottolinea. “La nostra linea è molto chiara e coerente” aggiunge. “Il confronto è stato utile e costruttivo, il confronto dialettico è la ricchezza e la particolarità del Movimento. Abbiamo dato la possibilità a tutti di esprimere la propria opinione. Ora occorre operare una sintesi” sottolinea. “Il Paese è in una condizione davvero drammatica – avverte -. Di fronte a questo ...

